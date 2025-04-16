Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

16 апреля, 20:35

Фигуристка Шаботова: «Домогательства Розанова к Жилиной? Меня он никуда не тащил, похоже на бред»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анастасия Шаботова.
Фото Global Look Press

Фигуристка Анастасия Шаботова в комментарии «СЭ» поделилась мнением об обвинениях со стороны семьи фигуристки Вероники Жилиной в адрес тренера Сергея Розанова.

По словам Жилиной и ее мамы Людмилы, в период совместной работы в 2020-2021 годах Розанов домогался до спортсменки, которой тогда было 12 лет.

«Если честно, я в шоке от этих новостей. Знаю Сергея Розанова, он правда хороший специалист, здорово тренирует. Мне кажется, это полный бред. Нельзя быть настолько ненормальным человеком, не понимать, что ты делаешь. Какой-то гон, простите. Даже если эта ситуация произошла — они же пересекались в одной школе после этого. Моя мама бы сразу начала с этим разбираться. Представьте, если бы с вашим ребенком это произошло.

С какой целью это было сделано? Ради хайпа? Зачем это все поднимать? Тогда хочется увидеть доказательства. Потому что то, что заявляет мама Вероники, тоже ведь наказуемо. Я люблю Веронику, но они куда-то не туда пошли, мне кажется. Я каталась у Розанова — недолго, но ушла из группы по той причине, что начали появляться старые травмы. Он в меня верил, да, но я не могу это посчитать за проявления симпатии. Он меня никуда не тащил», — сказала «СЭ» Шаботова.

Вероника Жилина и&nbsp;Сергей Розанов на&nbsp;соревнованиях в&nbsp;2020 году.Мама фигуристок Жилиных обвинила тренера Розанова в домогательствах к малолетней дочери. Это очень серьезно

Анастасия Шаботова
Фигурное катание
Вероника Жилина
Читайте также
Губерниев говорит о желании возглавить российские лыжи. Насколько это реально?
«МЮ» в глубокой... Колонка Казанского — о безднах и горизонте, которого нет
В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака
«Трактор» растоптали и опозорили, Минск непобедим, а Рашевский – новая легенда «Динамо». Что произошло в Кубке Гагарина 16 апреля
Додик заявил об отсутствии страха перед санкциями ЕС за визит в Москву на 9 Мая
Силы ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь
Популярное видео
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Роднина заявила, что федерация МО не будет расследовать ситуацию с Розановым и Жилиной

Бетина Попова о домогательствах к Жилиной: «Неважно, через сколько лет всплывают эти истории, главное — безопасность детей»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости