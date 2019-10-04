Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева после исполнения короткой программы на коммерческом турнире в Шанхае отметила, что ей очень нравятся ее костюмы в новом сезоне.

— В этом сезоне я чувствую себя очень комфортно в своих костюмах, поэтому я могу с уверенностью сказать, что сейчас я катаюсь в костюмах, в которых мне давно хотелось, — сказала Медведева в интервью ССTV. — Удобно, легко и красиво.

Короткая программа фигуристки поставлена под «Exogenesis» группы Muse, произвольная — под саундтрек из фильма «Мемуары Гейши». Медведева лидирует после короткой программы с 72,16 балла, произвольные программы женщин начнутся в Шанхае 4 октября в 15.00 по московскому времени.