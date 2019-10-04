«Сейчас я катаюсь в костюмах, в которых мне давно хотелось». Медведева — об образах нового сезона
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева после исполнения короткой программы на коммерческом турнире в Шанхае отметила, что ей очень нравятся ее костюмы в новом сезоне.
— В этом сезоне я чувствую себя очень комфортно в своих костюмах, поэтому я могу с уверенностью сказать, что сейчас я катаюсь в костюмах, в которых мне давно хотелось, — сказала Медведева в интервью ССTV. — Удобно, легко и красиво.
Короткая программа фигуристки поставлена под «Exogenesis» группы Muse, произвольная — под саундтрек из фильма «Мемуары Гейши». Медведева лидирует после короткой программы с 72,16 балла, произвольные программы женщин начнутся в Шанхае 4 октября в 15.00 по московскому времени.
«I'm feeling really good, it's my 1st competing here & I really love it»— MedvedevaNation (@MedvedevaNation) October 4, 2019
«I'm not happy about my performance, I know I can do it one hundred times better & the 2nd half of my warm up wasn't really good. I think I did a good job for now, for this moment.»#ShanghaiTrophy After SP pic.twitter.com/oTnO5XTIUE