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«Сейчас понимаю всех учеников». Загитова рассказала о подготовке к ЕГЭ

09:42
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как готовится к ЕГЭ.

18 мая олимпийской чемпионке-2018 исполнилось 18 лет.

— Я всех сейчас учеников понимаю, которые в этом году сдают экамены, — сказала Загитова в эфире «Первого канала». — Действительно сложно постоянно держать себя в напряжении, потому что это очень волнительное событие, нужно как-то с ним справиться и идти к свой цели, как и в спорте, тогда ты добьешься ее.

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