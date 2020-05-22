«Сейчас понимаю всех учеников». Загитова рассказала о подготовке к ЕГЭ

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как готовится к ЕГЭ.

18 мая олимпийской чемпионке-2018 исполнилось 18 лет.

— Я всех сейчас учеников понимаю, которые в этом году сдают экамены, — сказала Загитова в эфире «Первого канала». — Действительно сложно постоянно держать себя в напряжении, потому что это очень волнительное событие, нужно как-то с ним справиться и идти к свой цели, как и в спорте, тогда ты добьешься ее.