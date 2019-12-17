Двукратная чемпионка мира, японская фигуристка Мики Андо отметила, что уважает решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру.

— Алина уже стала и чемпионкой Олимпиады, и чемпионкой мира, — цитируют «РИА «Новости» Андо. — Даже после Олимпиады она стала чемпионкой мира. Часто спортсмены завершают карьеру после победы на Олимпиаде, а Алина продолжила борьбу и в следующем сезоне. И несмотря на проблемы роста — говорили, что ей стали сложно даваться прыжки, — ей удалось это преодолеть. Ей удалось преодолеть и физические, и моральные препятствия. Мне не довелось добиться победы на Олимпиаде, но я уважаю ее решение и поддерживаю ее в этом

Я не считаю, что есть проблемы. Сейчас эпоха четверных прыжков. Это очень жесткое условия, я считаю. Но и в мое время считалось, что без тройных прыжков победа невозможна. Спортсмены должны принять то время, в котором они родились, и те требования, которое оно предъявляет. Я стала чемпионкой в 19 лет. Когда Алина выйдет из возраста роста, у нее появится больше женственности, и это проявится в ее выступлениях. Думаю, у нее все будет хорошо. Главное, чтоб она не забывала своей любви к катанию.

13 декабря Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановке карьеры.