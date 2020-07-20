Серия «Гран-при» среди юниоров сезона-2020/21 отменена

Серия «Гран-при» по фигурному катанию среди юниоров сезона-2020/21 отменена из-за коронавируса, сообщает Международный союз конькобежцев.

Причина отмены серии в том, что в мире до сих пор сильно ограничено авиасообщение, а некоторые страны (в частности, Япония) отказались отправлять своих фигуристов на соревнования в другие страны.

Совет ISU соберется 3 августа, чтобы обсудить проведение взрослой серии «Гран-при» и других соревнований сезона.

«Гран-при» среди юниоров должен был стартовать в начале сентября и продлиться до середины октября. Старт взрослой серии запланирован на конец октября.