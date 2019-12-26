Сергей Воронов: «Помешал дебильный срыв на акселе. Но пока все катаются не очень»
Российский фигурист Сергей Воронов был эмоционален после проката короткой программы на чемпионате России. Ветеран российского фигурного катания отметил русскую публику, морозы и даже высказался о битбоксе. По итогам первого дня соревнований Воронов получил 79,61 балла.
— Несмотря на дебильный срыв акселя, я бы еще сюда приехал. Конечно, недоволен собой, оценил бы прокат на «тройку». Каскад еще куда ни шло, получилось 4+2. Сделаю выводы, как школьник, пойду исправлять, понесу наказание, так сказать.
Красноярск — прекрасный край, это не пустые слова. Мне понравился вчерашний фильм на жеребьевке про суровость этого региона. И битбокс с рэпом тоже... как это называется? Заценил? Закотировал? Закатило? Сами выберете, в общем. У меня была программа с небольшим куском битбокса же. И девушки выступавшие были симпатичные.
Самая крутая публика — русская и японская. Это те люди, который встречают человека любой национальности с теплом, любого спортсмена. Это не может не заводить.
Анна Щербакова сказала, что замерзла? Слушайте, я погулял, но так понял, что пока еще здесь морозы только начинаются. (Сейчас в Красноярске -14, ночью ожидается до -28. — Прим. «СЭ») Я не чувствую, что мерзну. Правильная одежда, правильный настрой. Я испытываю волнение даже на пятнадцатый чемпионат России, как Даня Самсонов на свой первый.
По поводу борьбы за тройку — дело не в ней, обидно, что совершил ненужную помарку (смотрит на табло). Как вижу, люди пока катаются не очень. Самарин, кажется, не очень удачно, раз балл до него. В любом случае я думаю только о себе. (Дмитрий Кузнецов)