Сергей Шахрай: «Щербакова способна выдать суперсезон»

Серебряный призер Олимпийских игр-1980 Сергей Шахрай поделился мнением о перспективах Анны Щербаковой в этом сезоне.

— Самые хорошие перспективы я вижу у подопечных Тутберидзе, — сказал «Известиям» Сергей Шахрай. — Причем скорее даже у Щербаковой, а не у Валиевой. Анна сильно прогрессирует, у нее появляется зрелость в катании. Она способна выдать суперсезон.

Щербакова уверенно выиграла первый этап Кубка России в Сызрани, набрав 246,40 балла. Занявшая второе место Анна Фролова (ЦСКА) отстала от победительницы более чем на 40 баллов (206,01).