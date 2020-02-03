Сергей Розанов: «Узнал, что такое ТЩК, лишь три недели назад. Не слежу за аббревиатурами»
Тренер из группы Этери Тутберидзе, Сергей Розанов рассказал о том, что ознакомился с аббревиатурой ТЩК (Трусова, Щербакова, Косторная) лишь три недели назад.
— Кто из вашей группы едет на первенство России? Все, кто был сейчас в «Москвиче»? (Разговор состоялся до объявления списков участников. — Прим. «СЭ»)
— Софья Акатьева, Аделия Петросян, Всеволод Князев. Ну и будут девушки, Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых.
— Вы когда-нибудь слышали про аббревиатуру ВУХ?
— Нет, если честно.
— Валиева, Усачева, Хромых. По аналогии с ТЩК.
— Слушайте, я только три недели назад узнал, что это такое — ТЩК. (смеется) По правде говоря, мне это не очень интересно, я не слежу за такого рода новостями и аббревиатурами. (Дмитрий Кузнецов)
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