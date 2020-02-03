Сергей Розанов: «У Тутберидзе выходные точно реже, чем у других спортсменов и тренеров»

Тренер Сергей Розанов — об успехе группы Этери Тутберидзе и о том, сколько отдыхает тренер.

— Как вы объясните успех группы Тутберидзе?

— Любовь к своему делу, своим подопечным и, конечно, дисциплина. Одной любви мало. Дисциплина дает умение сказать «я устал, но я сделаю», выполнить план, который ты сам себе поставил или тренер. Тот же четверной надо уметь, как говорят, «дожать». А для всего этого надо быть вовремя на разминке, пойти замяться после тренировки и так далее. Так что — труд, труд и еще раз труд.

— У Этери Георгиевны бывают выходные?

— Очень редко. Скорее всего, это связано с мероприятиями и делами, которые у нее есть помимо того, что она каждый день на льду. У нее точно выходные реже, чем у других тренеров или спортсменов. (Дмитрий Кузнецов)

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