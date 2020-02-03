Сергей Розанов: «Падения Трусовой, Щербаковой и Косторной на чемпионате Европы? Мы не выходили на пик формы»

Тренер юниорской группы Этери Тутберидзе, Сергей Розанов заявил, что падения Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой на чемпионате Европы не говорят о том, что девушки переживают спад.

— Слышали про недовольство французов и слова Ромэна Агенауэра об инструкции судьям не ставить много десяток за компоненты?

— Я новости фигурного катания не читаю. Мне нравится находиться в процессе на тренировке, это кайф. Слежу за выступлениями наших девчонок, и то, если выпадает выступление на вечер после тренировок.

— Разрешите, передам вам новость. После падений Косторной, Щербаковой и Трусовой в произвольной программе на чемпионате Европы начались разговоры о том, что девушки не выдерживают нагрузок, мол, у них наступил спад.

— Не вижу здесь ничего такого. И даже больше скажу: просто мы не входили в пик формы к чемпионату Европы. Впереди главный старт сезона — чемпионат мира. Будем работать и готовиться. (Дмитрий Кузнецов)

«Падения на чемпионате Европы? Мы не входили к нему на пик формы». Интервью тренера из группы Тутберидзе