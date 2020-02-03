Тренер из группы Этери Тутберидзе Сергей Розанов поделился отношением к тому, что ледовый дворец «Хрустальный», в котором работает команда Тутберидзе, называют «конвейером».

— На взрослом уровне с «Хрустальным» в женском одиночном катании конкурировать почти нереально, но среди юниоров вы идете нос в нос с ЦСКА. Это подстегивает?

— Если говорить о первенстве Москвы, то были допущены некоторые ошибки в короткой программе и элементах. Соперники есть, и конкуренция — это один из двигателей прогресса. Значит, нам надо работать больше.

— Про «Хрустальный» говорят иногда, мол, это «конвейер», «фабрика». Вам в каком-то смысле льстит эта характеристика — все-таки это фабрика по производству чемпионов?

— Наверное, эти слова все же не очень красиво звучат. Мы вкладываем частичку себя, нашей души в каждого из спортсменов, а «фабрика» и «конвейер» — это относится к неодушевленным предметам. (Дмитрий Кузнецов)

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