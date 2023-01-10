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Отец Костомарова о госпитализации сына: «Это кошмар»

Отец Костомарова высказался о госпитализации сына
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, рассказал о состоянии сына.

«Сказали, его переводят в Коммунарку. Наверное, ковид. У нас же какие врачи? Мне позвонил младший сын, сказал, что где-то в новостях написали, что его подключили к вентиляции легких. Это кошмар. Не понимаю, где он мог заболеть», — сказал Костомаров в интервью «360».

10 января появилась информация, что Костомаров попал в больницу. На данный момент состояние экс-фигуриста оценивается как крайне тяжелое.

Костомаров провел около 30 шоу этой зимой в туре Ильи Авербуха по Подмосковью и в одной из главных ролей в спектакле «Волшебник из Страны Оз». Ему 45 лет, он является олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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