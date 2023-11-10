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Сегодня, 12:14

ФФККР — о пропуске сезона Щербаковой и Трусовой: «Проходит естественная смена поколений — так было всегда»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сергей Кононыхин прокомментировал приостановку карьеры Александры Трусовой и Анны Щербаковой.

Функционер отметил, что отказ участниц Олимпиады-2022 от выступлений в соревнованиях не привел к технической деградации российского женского одиночного катания.

«Я не заметил упрощения техники. На мой взгляд наоборот. Происходит естественная смена поколений. Так было всегда и это нормальный процесс обновления спорта. Вчера у юниоров я увидел очень сложный контент у большинства участников, так что общий процесс по усложнению элементов заметен. Работают и над качеством катания, качеством исполнения элементов. Уровень в России опять же очень высокий. Скоро появятся новые звезды, которые также блеснут новыми прыжками», — сказал Кононыхин.

Третий этап российской серии «Гран-при» в Красноярске стал первым за долгое время турниром в России без попыток исполнения ультра-си.

Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
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