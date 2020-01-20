Серебряный призер чемпионата России Даниэлян: «Почувствовал, что надо идти к Буяновой»

Серебряный призер чемпионата России Артур Даниелян рассказал, почему пошел тренироваться именно к Елене Буяновой. Он отметил, что был вдохновлен примером олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой.

— Родители сразу поддержали необходимость переезда в Москву, когда стало понятно, что сыну надо расти?

— Мой предыдущий тренер подошла к маме и сказала лично, что мне надо двигаться дальше, так как она не сможет мне поставить тройной аксель и четверные. «Если есть возможность, переезжайте», — сказала она. Мама спросила у меня, к кому я бы хотел пойти заниматься. Я ответил: «К Елене Германовне Буяновой», — сказал Даниэлян в интервью «РИА Новости».

— А вы ее откуда знали?

— После Олимпиады в Сочи заинтересовался. Посмотрел много всяких роликов с Еленой Германовной и с Аделиной Сотниковой. Вдохновился ею и захотел попробовать поучиться у Елены Германовны. Я знал, что у нее тренируется Максим Ковтун, которому она четверные поставила.

— А Юлия Липницкая, олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях, не зацепила вместе с тренером Этери Тутберидзе?

— Я почувствовал, что надо идти к Елене Германовне.

— Буянова сразу вас приняла?

— Изначально я попал на сборы в Новогорск к Виктору Николаевичу Кудрявцеву. А потом попросился прийти на просмотр в ЦСКА. Пришел, а Елены Германовны нет. Прошел просмотр у Михаила Магеровского. Затем я все-таки показал свои тройные Елене Германовне. Прыжки у меня были по отдельности, без каскадов. Тренировка закончилась, Елена Германовна пожала мне руку и сказала: «Увидимся в июне».