Серебряный призер чемпионата России-2020 Даниелян рассказал, что думал о завершении карьеры

Серебряный призер чемпионата России-2020 Артур Даниелян рассказал, что думал о завершении карьеры перед стартом национального первенства. Он отметил, что у него пропала мотивация.

— В начале сезона мотивация пропала, причина простая — ничего не «собиралось», — приводит ТАСС слова Даниеляна. — Но меня держали, сказали, что надо собраться, прийти в себя, самому подумать, что я делаю не так. Да и вообще, это не тот момент, когда стоит завершать, потому что столько пройдено.

— То есть в тот момент вы были готовы закончить?

— Да. Я так маме и написал, но она сказала, что сейчас не время. В итоге постепенно вошел в сезон, загорелся. После относительно хорошего начала появилось огромнейшее желание работать дальше и достигать целей. Теперь надо держать этот настрой.

Фигурист занимал 13-е место после короткой программы, но в итоге занял второе место на чемпионате России.