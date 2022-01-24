Семенович вернулась на лед с новой программой в качестве посла фигурного катания Кировской области

Певица и мастер спорта международного класса по фигурному катанию Анна Семенович по предложению Министерства спорта Кировской области стала лицом фигурного катания в регионе.

Семенович — вице-чемпионка России, призер этапов Гран-при и участница чемпионатов мира и Европы в танцах на льду. Из-за травмы колена в 21 год Анна была вынуждена уйти из большого спорта и построила успешную карьеру на сцене, телевидении и в кино, а также принимала участие в шести сезонах шоу «Ледниковый период».

— Я абсолютно уверена, что, даже если вы не достигли в спорте самых больших высот, не стали олимпийским чемпионом, вы все равно приобретаете бесценный жизненный опыт, закаляете характер, строите прочный фундамент для своего будущего, на основе которого можно построить успешную карьеру в любой сфере жизни, даже не связанной со спортом. Я не побоялась пойти за своей мечтой и стала известной певицей только благодаря чертам характера, которые во мне развило фигурное катание. И именно эту идею я хочу пропагандировать среди молодых фигуристов Кировской области в качестве посла катания на льду в регионе. Надеюсь, что совместно с правительством области мы сможем создать полноценную тренировочную и соревновательную систему фигурного катания в Кировской области, — заявила Семенович.

В качестве посла Семенович приняла участие в представлении «Звездный лед» в Кирово-Чепецке и даже представила свою концертную программу на коньках.

— Можно сказать, что состоялось мое возвращение на большой лед. Я стала официальным амбассадором фигурного катания Кировской области, а также лицом и куратором спортивной школы «Дымка», которая воспитывает будущих чемпионов. В ледовом дворце «Олимп-Арена» известные российские фигуристы представили под мои песни яркую показательную программу. Я тоже встала на коньки и приняла участие в празднике и как певица, и как профессиональная фигуристка. Счастлива, что шоу состоялось при полном аншлаге, я пообщалась с юными фигуристами, провела автограф-сессию. Хочу сказать слова искренней благодарности за приглашение и оказанное доверие стать послом фигурного катания руководству региона. С большой радостью принимаю на себя обязанности по курированию фигурного катания в Кировской области. Надеюсь, что смогу привлечь еще большее внимание жителей к занятиям любимым видом спорта, — рассказала Анна Семенович.