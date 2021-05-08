Семененко рассказал, что Михаил Коляда поддерживал его больше всего перед ЧМ

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, кто поддерживал его больше всего перед чемпионатом мира. Он отметил, что получал как положительные, так и отрицательные комментарии.

«Я читал положительные и отрицательные комментарии в инстаграме. Особенно хочу поблагодарить Мишу Коляду за то, что он подбодрил меня. Он сказал мне не обращать внимания на то, что говорят люди, а просто делать свое дело. Я честно квалифицировался на турнир, это было справедливо. Я заслужил путевку на чемпионат мира», — цитирует Семененко Golden Skate.

Фигурист в сезоне-2020/2021 дебютировал на чемпионате мира после победы в финале Кубка России и вместе с Михаилом Колядой, вернул сборной России право на три квоты на Олимпийские игры 2022 года.