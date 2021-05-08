Семененко рассказал, что Михаил Коляда поддерживал его больше всего перед ЧМ
17:29
Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, кто поддерживал его больше всего перед чемпионатом мира. Он отметил, что получал как положительные, так и отрицательные комментарии.
«Я читал положительные и отрицательные комментарии в инстаграме. Особенно хочу поблагодарить Мишу Коляду за то, что он подбодрил меня. Он сказал мне не обращать внимания на то, что говорят люди, а просто делать свое дело. Я честно квалифицировался на турнир, это было справедливо. Я заслужил путевку на чемпионат мира», — цитирует Семененко Golden Skate.
Фигурист в сезоне-2020/2021 дебютировал на чемпионате мира после победы в финале Кубка России и вместе с Михаилом Колядой, вернул сборной России право на три квоты на Олимпийские игры 2022 года.
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