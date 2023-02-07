Семененко приступил к тренировкам после болезни

Тренер чемпиона России в мужском одиночном катании Евгения Семененко Татьяна Мишина сообщила, что фигурист приступил к тренировкам после болезни.

«Женя приступил к тренировкам», — приводит слова Мишиной ТАСС.

Семененко снялся с чемпионата Санкт-Петербурга, который проходил 28-29 января, из-за болезни.

19-летний Семененко является победителем командного чемпионата мира 2021 года и участником Олимпиады 2022 года.