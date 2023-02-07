Семененко приступил к тренировкам после болезни
Тренер чемпиона России в мужском одиночном катании Евгения Семененко Татьяна Мишина сообщила, что фигурист приступил к тренировкам после болезни.
«Женя приступил к тренировкам», — приводит слова Мишиной ТАСС.
Семененко снялся с чемпионата Санкт-Петербурга, который проходил 28-29 января, из-за болезни.
19-летний Семененко является победителем командного чемпионата мира 2021 года и участником Олимпиады 2022 года.
Источник: https://tass.ru/sport/16984029
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