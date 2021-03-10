Семененко поделился впечатлениями от работы на одном льду с Колядой и Туктамышевой

17-летний фигурист из Санкт-Петербурга Евгений Семененко, рассказал о работе на одном катке с Михаилом Колядой и соревнованиях, которые они устраивают с Елизаветой Туктамышевой.

«Приход Коляды огромнейший плюс для всех в группе. Пришел фигурист мирового уровня, за которым нужно тянуться. Многому учусь у Миши и за пределами льда. Наверное, мы с Мишей подстегиваем друг друга, у нас дружеские отношения, — отметил «РИА Новости» Семененко. — Что касается Лизы, то у нас нет конфликтов, чтобы разводить тренировочные часы. Работаем дружно, иногда даже устраиваем с ней соревнования по исполнению тройного акселя. Единственная мотивация — хорошо исполнить сложный элемент», — добавил фигурист.

В текущем сезоне Евгений Семененко, который тренируется под руководством заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина, выиграл первенство России среди юниоров в Красноярске и одержал победу в финале Кубка России среди взрослых в Москве. Тем самым он гарантировал себе путевку на чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме, который пройдет с 22-28 марта.