Семененко победил на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров

Чемпионом России по фигурному катанию среди юниоров 4 февраля стал Евгений Семененко, который набрал 247,37 балла в сумме за короткую и произвольную программу.

Второе место занял Александр Голубев (236,58), третье — Егор Рухин (235,71).

Юношеский чемпионат России проходит в эти дни в Красноярске.

Чемпионат России по фигурному катанию. Юноши

Суммарный результат

1. Евгений Семененко — 247,37 балла

2. Александр Голубев — 236,58

3. Егор Рухин — 235,71

4. Илья Яблоков — 234,24

5. Николай Угожаев — 228,41

6. Владислав Дикиджи — 228,02

7. Даниил Самсонов — 226,20

8. Кирилл Сарновский — 225,02

9. Артем Ковалев — 223,27

10. Андрей Кутовой — 217,07

11. Максим Белявский — 215,56

12. Андрей Анисимов — 213,66

13. Всеволод Князев — 211,53

14. Иван Попов — 201,32

15. Федор Зонов — 199,49

16. Марк Лукин — 196,86

17. Максим Автушенко — 190,35

18. Семен Соловьев — 187,98