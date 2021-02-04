Семененко победил на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров
Чемпионом России по фигурному катанию среди юниоров 4 февраля стал Евгений Семененко, который набрал 247,37 балла в сумме за короткую и произвольную программу.
Второе место занял Александр Голубев (236,58), третье — Егор Рухин (235,71).
Юношеский чемпионат России проходит в эти дни в Красноярске.
Чемпионат России по фигурному катанию. Юноши
Суммарный результат
1. Евгений Семененко — 247,37 балла
2. Александр Голубев — 236,58
3. Егор Рухин — 235,71
4. Илья Яблоков — 234,24
5. Николай Угожаев — 228,41
6. Владислав Дикиджи — 228,02
7. Даниил Самсонов — 226,20
8. Кирилл Сарновский — 225,02
9. Артем Ковалев — 223,27
10. Андрей Кутовой — 217,07
11. Максим Белявский — 215,56
12. Андрей Анисимов — 213,66
13. Всеволод Князев — 211,53
14. Иван Попов — 201,32
15. Федор Зонов — 199,49
16. Марк Лукин — 196,86
17. Максим Автушенко — 190,35
18. Семен Соловьев — 187,98
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю