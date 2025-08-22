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Фигурное катание

22 августа 2025, 15:59

Семь российских фигуристов примут участие в международном фестивале в Пхеньяне

Алина Савинова

Посольство КНДР в России пригласило семерых российских фигуристов на международный фестиваль в Пхеньяне, сообщает ТАСС со ссылкой на Минспорт России.

Отмечается, что приглашения получили три одиночника, а также одна пара и один танцевальный дуэт.

Фестиваль в КНДР пройдет с 7 по 9 октября. Он будет посвящен 80-й годовщине создания Трудовой партии Кореи.

Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой ISU с 2022 года. В декабре 2024-го совет ISU объявил о допуске россиян к олимпийской квалификации, предоставив по одной квоте в мужском и женском разрядах. Участие в отборе на Олимпиаду-2026 примут Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Источник: ТАСС
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Фигурное катание
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