"Сегодня во мне убили маленькую наивную девочку". Туктамышева - о решении по составу на ЧМ

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева эмоционально отреагировала на решение Федерации фигурного катания на коньках России по составу на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме с 19 по 24 марта. 22-летняя спортсменка вместе со Станиславой Константиновой оказалась в числе запасных.

- Внутри меня все еще жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее. Но я боец, поэтому вернусь, - написала Туктамышева в своем Твиттере.

Inside myself still was a little girl who naively believed. You’ve killed her. But I’m a fighter and will return – Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 27 февраля 2019 г.

В состав сборной России вошли олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Выбор состава проводился путем опроса 27 членов тренерского совета. За кандидатуру Медведевой на включение в основной состав сборной высказались 19 человек, за кандидатуру Туктамышевой – 7 человек, один член совета воздержался.

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