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Сегодня Медведева проведет первую тренировку после травмы

15:34
Евгения Медведева. Фото AFP
Евгения Медведева. Фото AFP
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в четверг проведет первую тренировку после травмы спины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

— Четкие сроки восстановления пока неизвестны, она еще проходит лечение, — приводит ТАСС слова источника. — Но уже сегодня она проведет первую тренировку. Медведева готовится к предстоящим стартам.

Ранее сообщалось, что 20-летней спортсменке диагностировали защемление нерва в позвоночнике.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9726429

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