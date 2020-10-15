Сегодня Медведева проведет первую тренировку после травмы

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в четверг проведет первую тренировку после травмы спины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

— Четкие сроки восстановления пока неизвестны, она еще проходит лечение, — приводит ТАСС слова источника. — Но уже сегодня она проведет первую тренировку. Медведева готовится к предстоящим стартам.

Ранее сообщалось, что 20-летней спортсменке диагностировали защемление нерва в позвоночнике.