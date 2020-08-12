«Сделали суммарно 18 тестов на нашу семью». Переболевший коронавирусом фигурист Васильев рассказал о лечении

Олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев в интервью «СЭ» рассказал о том, как переболел коронавирусом и поменялось ли после этого его отношение к карантину. Васильев первоначально сдал несколько отрицательных тестов, но его не выпускали из дома в Москве.

— История закончилась благополучно. Моя настойчивость привела к изменениям в схеме лечения на дому от этого гадкого коронавируса. Было понятно, как людей запирают, но нигде не было прописано, как выпускать. Мои усилия привели к тому, что такие правила появились. Мы сделали суммарно восемнадцать тестов на нашу семью. Коронавирус в итоге был, анализ на антитела впоследствии оказался положительным. Я сдал 650 миллилитров плазмы для помощи тем больным, которым она могла понадобиться. Так что мое лечение не прошло бесследно, надеюсь, моя плазма кому-то помогла

— У вас было скептичное отношение к антикоронавирусным мерам, карантину. Оно изменилось?

— Нет, меры зашкаливали. Понятно, все были напуганы, но большинство чиновников действовало неадекватно. Сейчас все пришло в более-менее разумные пределы, В Москве работают рестораны и другие общественные места. Да, остаются правила предосторожности, но это не так жестко и жестоко, как было в марте — апреле. Подход белорусского и шведского руководства более разумный, чем российского. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Олега Васильева — на сайте «СЭ»