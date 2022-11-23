Щербаковой подарили автомобиль стоимостью 2,7 миллиона рублей

Олимпийская чемпионка, фигуристка Анна Щербакова стала обладательницей автомобиля-кроссовера китайской компании.

Стоимость автомобиля в базовой комплектации — 2,7 миллиона рублей, рассказали «СЭ» представители фирмы. Церемония вручения прошла сегодня в подмосковной Балашихе.

Автомобиль стал первым для 18-летней Щербаковой в жизни. Она поучаствовала в проморолике к старту продаж автомобиля в России, в котором исполнила несколько элементов на коньках.

Ранее Щербакова рассказала, как получала права на вождение автомобиля.