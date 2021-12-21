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Щербаковой и Бойковой присвоено звание «Заслуженный мастер спорта»

16:07
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В соответствии с положением о присвоении почетных спортивных званий, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации, почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» присвоено фигуристкам Анне Щербаковой и Александре Бойковой.

Напомним, что российский фигурист Дмитрий Козловский, который выступает в паре с Бойковой, звание ЗМС получил в октябре этого года.

Анна Щербакова — чемпионка мира (2021), победительница командного чемпионата мира (2021), трехкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021).

Дополнительная информация:

https://minsport.gov.ru/documents/awards/36973/

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Иван Шитик все материалы автора
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