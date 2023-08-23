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Сегодня, 10:25

Щербакова заявила, что на гастролях в Китае чувствовала себя рок-звездой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о том, как прошли ее гастроли в Китае. В середине августа она была приглашена в Китай в качестве гостя на международную ледовую конференцию The Belt and Road и на турнир по фигурному катанию и хоккею среди молодежи The Chen Lu Cup.

«Сказать, что я была в восторге, — ничего не сказать. Сложно подобрать слова, чтобы описать свои впечатления. Чувствовала себя как рок-звезда на гастролях. Даже не очень осознавала реальность происходящего. Настолько меня все поразило с первых же секунд, начиная со встречи в аэропорту, куда приехало невероятное количество болельщиков. И так проходил абсолютно каждый день. А после выступления на лед бросили какое-то невероятное количество игрушек, я впервые такое испытала. Когда стояла в центре, а со всех сторон летели тысячи игрушек, даже слезы на глаза наворачивались от переизбытка эмоций», — приводит слова Щербаковой РИА Новости.

19-летняя россиянка считает, что такой ажиотаж вокруг ее появления был из-за того, что первый приезд спортсменки был после Олимпийских игр, во время которых действовал карантин и трибуны были пустые.

Щербакова пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене. Фигуристка включена в резервный состав сборной России на сезон-2023/24.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Анна Щербакова
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