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Щербакова выступит с новым номером на шоу Игоря Крутого

Даниил Аршавский
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о подготовке нового номера для выступления в шоу композитора Игоря Крутого.

«Это точно будет новый номер. Пока всё, что могу сказать. Это будет очень интересно, всегда радостно показывать новые постановки. Подготовкой шоу занимается Илья Авербух. Очень соскучилась по зрителям», — цитирует Щербакову Metaratings.ru.

20-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой 2022 года и чемпионкой мира 2021 года. В 2021 году Щербакова в составе сборной России выиграла золото командного первенства мира.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Анна Щербакова
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