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Щербакова представила показательный номер на Skate America. В ходе выступления она сменила костюм

18:40
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Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательным номером на этапе серии «Гран-при» Skate America в Лас-Вегасе. Спортсменка показала эффектный прокат с переодеванием: она начала его в кимоно, а затем продолжила кататься уже в платье.

В воскресенбе Щербакова одержала победу на Skate America. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 227,76 балла и заняла первое место.

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