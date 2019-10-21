Щербакова представила показательный номер на Skate America. В ходе выступления она сменила костюм

Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательным номером на этапе серии «Гран-при» Skate America в Лас-Вегасе. Спортсменка показала эффектный прокат с переодеванием: она начала его в кимоно, а затем продолжила кататься уже в платье.

В воскресенбе Щербакова одержала победу на Skate America. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 227,76 балла и заняла первое место.