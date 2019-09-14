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Щербакова выиграла турнир в Бергамо, Туктамышева — вторая

20:36
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Действующая чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова заняла первое место на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо. 15-летняя спортсменка, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, чисто исполнила четверной лутц в произвольной программе и набрала 218, 20 балла в сумме.

Второе место заняла еще одна россиянка — чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева. 22-летняя фигуристка, занимающаяся под руководством Алексея Мишина, сделала два тройных акселя в произвольной программе (первый — с помаркой на приземлении) и набрала 214,38 балла в сумме.

Третьей стала кореянка Ен Ю — она набрала 200,89 балла по сумме двух программ. Еще одна россиянка Софья Самодурова стала шестой (179,65).

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