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Щербакова выиграла этап Кубка России в Сочи, Усачева вторая, Туктамышева третья

19:04
Анна Щербакова. Фото ФФККР
Анна Щербакова. Фото ФФККР
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Двукратная чемпионка России Анна Щербакова одержала победу на третьем этапе Кубка России в Сочи. После короткой программы она занимала второе место после Дарьи Усачевой, по итогам произвольной вышла на первое. Усачева стала второй, тройку замкнула чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева.

Кубок России

3-й этап

Женщины

Произвольная программа

1. Анна Щербакова — 162,44

2. Дарья Усачева — 146,78

3. Елизавета Туктамышева — 135,90

4. Софья Самодурова — 127,79

5. Анастасия Гулякова — 117,15

6. Елизавета Нугуманова — 114,68

Итог

1. Анна Щербакова — 239,91

2. Дарья Усачева — 225,19

3. Елизавета Туктамышева — 213,26

4. Софья Самодурова — 193,05

5. Анастасия Гулякова — 186,44

6. Елизавета Нугуманова — 179,65

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