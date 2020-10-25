Щербакова выиграла этап Кубка России в Сочи, Усачева вторая, Туктамышева третья
19:04
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова одержала победу на третьем этапе Кубка России в Сочи. После короткой программы она занимала второе место после Дарьи Усачевой, по итогам произвольной вышла на первое. Усачева стала второй, тройку замкнула чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева.
Кубок России
3-й этап
Женщины
Произвольная программа
1. Анна Щербакова — 162,44
2. Дарья Усачева — 146,78
3. Елизавета Туктамышева — 135,90
4. Софья Самодурова — 127,79
5. Анастасия Гулякова — 117,15
6. Елизавета Нугуманова — 114,68
Итог
1. Анна Щербакова — 239,91
2. Дарья Усачева — 225,19
3. Елизавета Туктамышева — 213,26
4. Софья Самодурова — 193,05
5. Анастасия Гулякова — 186,44
6. Елизавета Нугуманова — 179,65