Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей на этапе «Гран-при» в Китае. Она набрала за произвольную программу 152,53 балла и 226,04 в сумме.

Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева сумела собраться после падения с тройного акселя в короткой программе и заняла итоговое третье место, набрав 209, 10 балла. Вторую строчку заняла японка Сатоко Мияхара.

Чемпионка Европы Софья Самодурова заняла пятое место (185,29).

Чунцин (Китай)

«Гран-при»

Женщины

Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 152,53

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 143,53

3. Сатоко Мияхара (Япония) — 142,27

4. Юй Йонг (Корея) — 130,32

5. Софья Самодурова (Россия) — 121,30

6. Эмбер Гленн (США) — 110,66

Итог

1. Анна Щербакова (Россия) — 226,04

2. Сатоко Мияхара (Япония) — 211,18

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 209,10

4. Юй Йонг (Корея) — 191,81

5. Софья Самодурова (Россия) — 185,29

6. Эмбер Гленн (США) — 178,35