Щербакова выиграла этап «Гран-при» в Китае, Туктамышева — третья
Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей на этапе «Гран-при» в Китае. Она набрала за произвольную программу 152,53 балла и 226,04 в сумме.
Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева сумела собраться после падения с тройного акселя в короткой программе и заняла итоговое третье место, набрав 209, 10 балла. Вторую строчку заняла японка Сатоко Мияхара.
Чемпионка Европы Софья Самодурова заняла пятое место (185,29).
Чунцин (Китай)
«Гран-при»
Женщины
Произвольная программа
1. Анна Щербакова (Россия) — 152,53
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 143,53
3. Сатоко Мияхара (Япония) — 142,27
4. Юй Йонг (Корея) — 130,32
5. Софья Самодурова (Россия) — 121,30
6. Эмбер Гленн (США) — 110,66
Итог
1. Анна Щербакова (Россия) — 226,04
2. Сатоко Мияхара (Япония) — 211,18
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 209,10
4. Юй Йонг (Корея) — 191,81
5. Софья Самодурова (Россия) — 185,29
6. Эмбер Гленн (США) — 178,35
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2019-2020/