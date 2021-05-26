Щербакова встретилась в Дубае с четырехкратным чемпионом Франции Амодио

Российская фигуристка Анна Щербакова выложила у себя в Instagram совместную фотографию с четырехкратным чемпионом Франции Флораном Амодио.

«Очень рада была познакомиться. Дубай — отличное место для встречи с новыми друзьями», — написала Щербакова.

В сезоне-2020/21 Щербакова стала чемпионкой мира, а также в третий раз в карьере выиграла чемпионат России.