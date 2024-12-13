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13 декабря, 23:15

Щербакова впервые вышла на лед после операций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская фигуристка Анна Щербакова впервые вышла на лед после повреждения.

13 декабря 20-летняя спортсменка выступила с показательным номером на фестивале «Московские сезоны».

18 июля фигуристка рассказала, что впервые встала на коньки после перенесенной в марте операции на голеностопе.

Щербакова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. С тех пор Анна ни разу не выступала на официальных соревнованиях. Она перенесла уже два хирургических вмешательства.

Фигурное катание
Анна Щербакова
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