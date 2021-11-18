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Щербакова восстановила четверной лутц

20:05
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Чемпионка мира Анна Щербакова исполнила четверной лутц на тренировке перед этапом серии «Гран-при» во Франции.

Ролик с прыжком фигуристки появился в одном из фанатских аккаунтов в Instagram.

Публикация от FAN Tutberidze?? (@teamtutberidzee)

В начале сезона Щербакова выступала без четверных прыжков из-за восстановления после травмы в межсезонье. На турнире в Будапеште ей не удался четверной флип, однако на этапе серии «Гран-при» Анна успешно приземлила этот элемент.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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