Щербакова вернулась к тренировкам после мононуклеоза

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном женском катании Анна Щербакова сообщила, что вернулась к тренировкам на льду после перенесенного мононуклеоза.

«Всем привет! Долгое время я не выходила на связь. В первую очередь, хочу сказать спасибо, потому что за это время я получила много теплых слов и добрых пожеланий. Спасибо, что вы всегда рядом, со мной и всегда поддерживаете. За меня можете не переживать — я уже приступила к тренировкам. Не все сразу, но по чуть-чуть прихожу в себя», — сказала Щербакова в видео, которое опубликовала у себя в Telegram-канале.

11 июля стало известно, что Щербакова заболела мононуклеозом. Из-за этого спортсменка пропустила ряд тренировок на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в Новогорске.

19-летняя Щербакова пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене. Фигуристка включена в резервный состав сборной России на сезон-2023/24.