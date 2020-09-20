Щербакова упала с четверного на тренировке и изменила произвольную программу

Российская фигуристка Анна Щербакова провела тренировку произвольной программы накануне очередного дня этапа Кубка России в Сызрани. В прогоне под музыку Щербакова сделала в начале четверной флип, но упала. Остальные прыжки были сделаны без заметных ошибок.

Щербакова предстала в новом платье серого и розового оттенков, а также внесла изменения в музыку — теперь в концовке звучит более динамичная композиция Secrets группы One Republic.

По ходу тренировки Щербакова тренировала и четверной лутц, но также падала. Идущая второй после короткой программы Майя Хромых несколько раз заходила на четверной сальхов, но и эти попытки завершались падениями.

Произвольная программа у женщин стартует в 13:40 по московскому времени. (Дмитрий Кузнецов)