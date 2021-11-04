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Щербакова упала с четверного лутца на тренировке перед этапом «Гран-при» в Италии

18:16
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Российская фигуристка Анна Щербакова провела тренировку перед третьим этапом «Гран-при» в Италии.

Россиянка исполнила произвольную программу. В прокате она упала с четверного лутца, но без ошибок исполнила все остальные прыжки. Ранее стало известно, что Щербакова заявила четверной флип в произвольной программе.

Еще одна россиянка — Майя Хромых упала с двух четверных тулупов и допустила степ-аут на тройном флипе в прокате произвольной программы.

Соревнования пройдут с 5 по 7 ноября в Турине. Короткие программы женщины представят 5 ноября, произвольные — 6 ноября.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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