Щербакова упала с четверного лутца на тренировке перед этапом «Гран-при» в Италии
18:16
Российская фигуристка Анна Щербакова провела тренировку перед третьим этапом «Гран-при» в Италии.
Россиянка исполнила произвольную программу. В прокате она упала с четверного лутца, но без ошибок исполнила все остальные прыжки. Ранее стало известно, что Щербакова заявила четверной флип в произвольной программе.
Еще одна россиянка — Майя Хромых упала с двух четверных тулупов и допустила степ-аут на тройном флипе в прокате произвольной программы.
Соревнования пройдут с 5 по 7 ноября в Турине. Короткие программы женщины представят 5 ноября, произвольные — 6 ноября.
Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю