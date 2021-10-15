Щербакова упала с четверного флипа на тренировке перед Budapest Trophy
16:21
Российская фигуристка Анна Щербакова упала с четверного флипа во время тренировки произвольной программы перед турниром серии ISU Challenger Budapest Trophy.
Видео прогона появилось в Instagram-аккаунте f.u.n.sector.
В олимпийском сезоне Щербакова будет выступать под композицию Кирилла Рихтера The Songs of Distant Earth в короткой программе. Произвольная программа была поставлена под саундтрек к сериалу «Мастер и Маргарита», композиции Ruska группы Apocalyptica и Lacrimosa из «Реквиема» Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Дэвида Гарретта.
Короткие программы девушки покажут 16 октября, а произвольные программы — 17 октября.
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