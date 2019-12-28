Анна Щербакова стала двукратной чемпионкой России. Она набрала за свой прокат произвольной программы 181,94 балла и 261,87 по сумме.

Алена Косторная уступила ей всего лишь два балла, ни исполняя ни одного четверного прыжка, но сделав два тройных акселя, и выиграла серебро. Она получила за произвольную программу 169,97 балла и 259,83 по сумме.

Александра Трусова провалила произвольную программу и стала лишь третьей, набрав 149,88 и 226,34 по сумме.

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева пошла на риск и исполнила четверной тулуп, но упала с прыжка. Она набрала 128, 89 балла и 204, 63 по сумме. Фигуристка стала четвертой.

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева снялась с произвольной программы чемпионата России из-за сломанных коньков и большого риска для своего здоровья. 20-летняя спортсменка занимала после короткой программы пятое место.

Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова набрала 127,70 балла за произвольную программу и 192,08 по сумме и стала лишь девятой. Станислава Константинова получила в сумме всего 180,34 балла и заняла 13-е место.

Фигурное катание

Красноярск (Россия)

Чемпионат России

Женщины

Произвольная программа

1. Анна Щербакова — 181,94

2. Алена Косторная — 169,97

3. Александра Трусова — 149,88

4. Ксения Синицына — 143,24

5. Анна Фролова — 132,84

6. Ксения Цибинова — 130,91

Итог

1. Анна Щербакова — 261,87

2. Алена Косторная — 259,83

3. Александра Трусова — 226,34

4. Елизавета Туктамышева — 204,63

5. Ксения Синицына — 202,96

6. Анна Фролова — 199,29

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции