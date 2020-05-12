Щербакова сообщила, что не уходила от Тутберидзе. Ее страницу в соцсети взломали

Российская фигуристка Анна Щербакова опровергла информацию, что спортсменка уходит от тренера Этери Тутберидзе.

— Моя страница «Вконтакте» была взломана, — написала Щербакова в Instagram. — Информация, размещенная на ней, конечно, не соответствует. Сейчас страница удалена. Новую я создавать не буду!

Сообщение Щербаковой. Фото Instagram.

Ранее об уходе из группы Тутберидзе заявила Александра Трусова, которая перешла к Евгению Плющенко.