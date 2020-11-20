Щербакова снялась с этапа «Гран-при» в Москве
11:11
Призер чемпионата Европы, чемпионка России Анна Щербакова не сможет выступить на московском этапе «Гран-при».
16-летняя фигуристка снялась по медицинским показаниям — из-за болезни, сообщает официальный сайт ФФККР.
В этом сезоне Щербакова выиграла два этапа Кубка России — в Сызрани и Сочи.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/news/5235-anna-shcherbakova-snyalas-s-etapa-gran-pri-v-moskve.html
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