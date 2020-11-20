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Щербакова снялась с этапа «Гран-при» в Москве

11:11
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Призер чемпионата Европы, чемпионка России Анна Щербакова не сможет выступить на московском этапе «Гран-при».

16-летняя фигуристка снялась по медицинским показаниям — из-за болезни, сообщает официальный сайт ФФККР.

В этом сезоне Щербакова выиграла два этапа Кубка России — в Сызрани и Сочи.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5235-anna-shcherbakova-snyalas-s-etapa-gran-pri-v-moskve.html

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