Щербакова снялась с этапа «Гран-при» в Москве

Призер чемпионата Европы, чемпионка России Анна Щербакова не сможет выступить на московском этапе «Гран-при».

16-летняя фигуристка снялась по медицинским показаниям — из-за болезни, сообщает официальный сайт ФФККР.

В этом сезоне Щербакова выиграла два этапа Кубка России — в Сызрани и Сочи.