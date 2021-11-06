Щербакова: «Сегодня я довольна своей программой, но это не мой максимум»

Российская фигуристка Анна Щербакова, чисто исполнившая произвольную программу на этапе серии «Гран-при» в Италии, отметила, что довольна своим прокатом.

«Сегодня я довольна своей программой, не так, как вчера. Но это не мой максимум, постараюсь показывать еще более лучший прокат на следующих стартах, — отметила Щербакова. — У меня были проблемы с травмами, но это обычная история для спортсмена. Сейчас я чувствую себя нормально.

На тренировках в «Хрустальном» мы отрабатывали флип. Здесь я уже почувствовала себя отлично, хотела даже добавить лутц, но решили с тренерами, что пока остановимся на уверенном флипе.

Каждый день стараюсь становиться лучше. Сейчас буду готовиться к другим стартам. Мне нужно работать над короткой программой, потому что мне не понравилось то, что было вчера".

17-летняя фигуристка прыгнула четверной флип, тройной флип в каскаде с тройным тулупом, два двойных акселя, каскад тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц.