Щербакова сделала четверные лутц и флип в произвольной программе на чемпионате России

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России.

Она сделала четверной лутц, четверной флип, каскад тройной флип+тройной тулуп, двойной аксель, каскад тройной лутц+тройной риттбергер, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.

Фигуристка набрала 183,79 балла за свой прокат (264,10 в сумме) и занимает промежуточное первое место.

(Анастасия Рацкевич)