Щербакова рассказала, сколько тренируется каждый день в условиях самоизоляции

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала, как поддерживает форму в условиях самоизоляции.

— После перерыва всегда трудно возвращаться на лед, но стараюсь много заниматься, чтобы не растерять физическую форму, — рассказала Щербакова подписчикам в Instagram. — Прыгаю, растягиваюсь, делаю разные упражнения. Тренируюсь примерно 45 минут утром и часа два днем.

В сезоне-2019/20 Щербакова также стала серебряным призером Финала Гран-при и чемпионата Европы. Также 16-летняя фигуристка должна была выступить на чемпионате мира в канадском Монреале, но он был отменен из-за пандемии коронавируса.