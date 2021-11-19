Щербакова рассказала, почему нервничала во время короткой программы на «Гран-при» Франции

Чемпионка мира Анна Щербакова чисто исполнила короткую программу на этапе серии «Гран-при» во Франции.

«Идея изменить каскад возникла во время утренней тренировки. Окончательно определились на разминке перед программой. Мне нужно было больше сосредоточиться на движениях в самой программе, поэтому мы решили заменить риттбергер на тулуп в каскаде с лутцем.

Сегодня я немного нервничала, потому что впервые катала свою новую короткую программу. Было много мелких ошибок, но в целом на сегодня все было в порядке. Решили поменять программу после предыдущего «Гран-при». Это была идея Даниила Глейхенгауза», - заявила Щербакова.