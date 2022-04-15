Щербакова рассказала о знакомстве с Татьяной Тарасовой на шоу в Москве

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала журналистом о знакомстве с заслуженным тренером Татьяной Тарасовой.

Фигуристка будет принимать участие в шоу в Москве, который пройдет в часть юбилея Татьяны Анатольевны.

— Сегодня буду катать «Мастер и Маргарита» — сокращенная версия моей олимпийской произвольной программы. От такого количества шоу не устала, думаю, что это, все-таки приятная часть.

— Волнительно выступать на таких шоу?

— Я всегда испытываю волнение перед выходом на лед. На шоу тоже. Но с каждым выступлением привыкаешь все больше и больше, когда они часто бывают. Надеюсь, сегодня будет поспокойнее.

— А присутствие Татьяны Анатольевны?

— Она была у нас на шоу 13-го числа. Сидела как раз по центру. Во время проката я на нее смотрела.

— Лично удалось с ней пообщаться?

— В этот раз нет. До этого, когда была младше, были моменты, когда мы могли пообщаться. Она давала советы, напутствие.

— А когда вы первый раз ее увидели?

— Я ее увидела на первенстве России среди юниоров, я восстанавливалась после травмы. Это был один из худших стартов в моей карьере. Тогда я ее увидела. Думаю, она меня еще не знала. А на следующий год, когда я уже вышла в юниоры, тогда мы встретились, поговорили. Это было после шоу Ильи Авербуха. Тогда мы и познакомились.

Шоу Ильи Авербуха в честь 75-летия Татьяны Тарасовой пройдет в Москве 15 и 16 апреля.