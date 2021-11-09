Щербакова рассказала о травме, с которой выступала на турнире в Будапеште

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о травме, с которой выступала на турнире Budapest Trophy в Венгрии. На одну из тренировок спортсменка вышла с тейпом на шее.

«Я уже как-то говорила — это профессиональный спорт, так или иначе у всех спортсменов постоянно какие-то мелочи выскакивают, потому что тело в постоянном напряжении. Была небольшая проблема, и если бы соревнования проходили на неделю раньше или на неделю позже, ничего никто бы не увидел.

Просто так сложилось, что именно в момент соревнований меня беспокоила шея. И в качестве лечения просто приклеили этот пластырь. Когда я приехала на соревнования, это уже были последние дни, когда меня что-то беспокоило. Приехала обратно, и уже все хорошо. Бывают такие мелочи, они случаются. Не было бы соревнований, никто бы не узнал, что это было, просто так совпало», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Щербакова заняла второе место на соревнованиях в Венгрии (222,73). Победу одержала еще одна россиянка — Майя Хромых (224,91).