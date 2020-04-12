Щербакова рассказала о сильной раскоординации после чемпионата Европы

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала, что подготовка к чемпионату мира в Монреале была трудной. Она отметила, что у нее была сильная раскоординация.

Чемпионат мира был отменен из-за распространения коронавируса.

— Подготовка к «миру» была сложной, — приводит «РИА Новости» слова Щербаковой. — После «Европы» у меня в какой-то момент случился большой спад. Была сильная раскоординация, такого со мной, по-моему, еще не было. Мы очень много работали, чтобы восстановиться и выйти на пик формы к Монреалю. Я чувствовала, что внутри меня опять идет преодоление, но я набираю кондиции, идет улучшение, и за несколько дней до несостоявшегося отъезда я действительно вышла на пик формы.

Я прыгала, у меня все получалось! Обидно в какой-то степени. Но у меня остается еще больше желания бороться в следующем сезоне. Сейчас у меня нет никакой зацикленности на том, что я что-то упустила.

— На чемпионате Европы в Граце вы с Аленой Косторной и Сашей Трусовой выиграли все медали, но разговоры шли не столько о них, сколько о раскоординации и прочих постновогодних проблемах.

— Там я, возможно, не была на пике формы из-за зимнего отдыха, но это не то, что случилось после. И хоть прокат на чемпионате Европы стал для меня тяжелым и морально, и физически, он не был плохим. Были отдельные минусы, но я собой была почти довольна — после первого каскада я собрала флип. Несмотря на то, что поставили недокрут, для меня это был шаг вперед. После Граца, думаю, я буду заходить на него более уверенно. А потом мы вернулись в Москву, я стала раскатывать новые коньки.

Затем, собирая программы, не поняла, что произошло... Прыжки стали идти очень трудно. Или даже не идти совсем. Тренеры безумно много со мной возились, сама я была в непонятном состоянии. Каждый день я обдумывала, что же сделала не так. Но мы преодолели все трудности. Не зря они случились. Это тоже опыт. А чемпионата мира не случился. «Это еще не все, главное впереди», — с этой мыслью мы жили весь сезон и напоминали себе об этом после каждого старта. Даже сейчас — меня отпустило, но ощущения, что сезон закончился, нет.