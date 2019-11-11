Щербакова рассказала, как в группе Тутберидзе начинают учить четверные прыжки

Победительница этапа серии «Гран-при» в Китае 15-летняя Анна Щербакова рассказала, как впервые на тренировке в группе Этери Тутберидзе исполнила четверной прыжок. Ранее фигуристка стала победительницей этапа серии в США и первой отобралась в Финал «Гран-при».

— На тренировке вообще ничего не предвещало подобного — обычные занятия, — цитирует ТАСС Щербакову. — Тут подъехал Даниил Маркович Глейхенгауз — хореограф в группе Тутберидзе и говорит: «Если мы будем учить четверной, какой бы тебе хотелось?» Задумались. Потом порассуждали и решили, что на тот момент у меня лучше всего из тройных шел тулуп. И он говорит: «Ну попробуй сделать его максимально высоко».

Я захожу и делаю. Этери Геогриевна говорит делать еще выше. Делаю еще выше. А потом она говорит: «А теперь вкрутись максимально!» Захожу, максимально вкручиваюсь, выталкиваюсь — и вот так я первый раз вошла в четверной, сама не ожидая того. И, как мне сказали потом, я в четверть недокрута упала с четверного. Где-то с того момента они поняли, что стоит продолжать учить. Но дальше, конечно, мы уже много работали и с удочкой, и в специальной защите. Это было примерно лет в 12.